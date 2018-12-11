التعاون الدولي في قلب مباحثات مؤتمر مراكش للهجرة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

تبنى ممثلو 164 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، خلال مشاركتهم في المؤتمر الدولي للهجرة في مراكش، ميثاق الأمم المتحدة للهجرة، الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة.

واستأنف الثلاثاء ممثلو حوالي 60 دولة مرافعاتهم دفاعاً عن الميثاق الذي أثار اعتراضات القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين.

وعقدت بالموازاة مع ذلك جلسة نقاش حول الشراكات والمبادرات المجددة من أجل التعامل بصورة أفضل مع موجات المهاجرين.

ورغم الاتفاق عليه في 13 يوليو في نيويورك، انسحبت 15 دولة من محادثات تفعيل الميثاق، بعدما كانت ضمن الموافقين عليه.

وتشمل لائحة المنسحبين كلا من النمسا وأستراليا وتشيكيا وجمهورية الدومينكان والمجر وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا.

وارتأت سبع دول أخرى إجراء المزيد من المشاورات الداخلية بخصوصه، وهي بلجيكا وبلغاريا وإستونيا وإيطاليا وسلوفينيا وسويسرا.

فيما أعلنت البرازيل أنها ستنسحب من الميثاق حالما يتسلم الرئيس المنتخب اليميني المتطرّف جاير بولسونارو مهامه في الأول من يناير المقبل.

وبدا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش واثقاً من مستقبل الميثاق بالرغم من الانسحابات، وقال الإثنين، إن حضور أكثر من 150 دولة المؤتمر يمثل جواباً على ما أثير حول هذا النص.

ويعد مؤتمر مراكش محطة شكلية في مسار هذا الميثاق قبل خضوعه لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 ديسمبر الجاري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.