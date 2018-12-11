روسيا ترفض الانتقاد الأميركي لإرسالها طائرتين عسكريتين إلى فنزويلا

الشارقة 24 – رويترز:

رفض الكرملين الانتقاد الأميركي لإرسال طائرتين عسكريتين روسيتين إلى فنزويلا، قائلاً إنه لم يكن من اللائق بل من الخطأ أن يدين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا التحرك.

وأكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، أن تصريحات بومبيو غير دبلوماسية وخاطئة وإن روسيا تعتبرها غير لائقة بالمرة.

وهبطت الطائرتان وهما من طراز توبوليف-160 قادرتان على حمل سلاح نووي في فنزويلا يوم الإثنين في إظهار رمزي لدعم الحكومة هناك.

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت عدة جولات من العقوبات على حكومة الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو منذ 2017، متهمة إياها بتقويض الديمقراطية والتسبب في انهيار اقتصادي.