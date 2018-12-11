طائرتان عسكريتان روسيتان تصلان لفنزويلا وغضب يعم واشنطن

الشارقة 24 – رويترز:

هبطت طائرتان عسكريتان روسيتان استراتيجيتان قادرتان على حمل سلاح نووي في فنزويلا يوم الإثنين، في لفتة رمزية دعماً للحكومة هناك مما أثار غضب واشنطن.

وهبطت الطائرتان وهما من طراز توبوليف-160 الذي يطلق عليه الطيارون الروس اسم "البجع الأبيض" في مطار مايكيتيا قرب كراكاس يوم الإثنين بعد أن قطعتا مسافة تزيد على عشرة آلاف كيلومتر.

وجاء نشر الطائرتين بعد أيام من إجراء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تعتبر حكومته اليسارية أبرز عدو للولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

ويمكن لمثل هذه الطائرات حمل صواريخ نووية قصيرة المدى والطيران لمسافة تزيد على 12 ألف كيلومتر دون إعادة التزود بالوقود وسبق أن هبطت في فنزيلا من قبل في العقد الأول من الألفية الثالثة.

وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على تويتر يقول غاضباً "الحكومة الروسية أرسلت طائرتين حربيتين حول نصف الكرة الأرضية إلى فنزويلا".

وأضاف "شعبا روسيا وفنزويلا يجب أن يريا الأمر على حقيقته: حكومتان فاسدتان تبددان المال العام وتسحقان الحريات في حين يعاني شعباهما".

ومع انهيار اقتصاد فنزيلا، عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أصبحت روسيا المقرض الرئيسي لها الذي يمثل الملاذ الأخير واستثمرت موسكو في قطاعها النفطي وقدمت الدعم لجيشها.