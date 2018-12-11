مقتل 22 من قوات الأمن الأفغانية بعدة هجمات إرهابية

الشارقة 24 - د ب أ:

صرح مسؤولون أفغان اليوم الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 22 من قوات الأمن لقوا حتفهم جراء هجمات شنها مسلحون في أقاليم كابول وقندوز وقندهار.

ولقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم جراء استهداف سيارة مفخخة لقافلة أمنية غربي كابول، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقد وقع التفجير في منطقة باجمان، وهي واحدة من عدد قليل من المناطق القريبة من العاصمة كابول التي يمكن لسكان العاصمة اللجوء إليها في عطلات نهاية الأسبوع هرباً من الحياة في العاصمة ومن أجل الاستمتاع بالطبيعة.

في غضون ذلك، لقي ما لا يقل عن عشرة من رجال الشرطة حتفهم جراء هجوم شنه مسلحون من طالبان على نقطة تفتيش بإقليم قندوز شمالي البلاد، وفقاً لغلام رباني رباني عضو مجلس الإقليم.

وأسفر الهجوم، الذي استمر لما لا يقل عن ثلاث ساعات، عن إصابة 11 آخرين.

وفي إقليم قندهار الجنوبي، لقي ثمانية من قوات الأمن حتفهم بعدما اقتحم مسلحون من طالبان نقطة تفتيش بمنطقة أرغستان الهادئة نسبياً، وفقاً لعزيز أحمد عزيزي المتحدث باسم حاكم الإقليم، وأفادت تقارير أن 11 مسلحاً من طالبان قُتلوا في الاشتباكات.

وكثف مسلحو طالبان خلال الأشهر الماضية من هجماتهم على قوات الأمن والمنشآت الحكومية الأفغانية، ما يشكل عبئاً كبيراً على قوات الأمن في أنحاء البلاد.

ولقي ما لا يقل عن 32 من قوات الأمن الأفغانية حتفهم يوم أمس في هجمات شنها مسلحون من طالبان في أنحاء البلاد.