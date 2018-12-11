تايلاند تجري انتخابات عامة 24 فبراير المقبل

الشارقة 24 – رويترز:





أعلنت مفوضیة الانتخابات في تایلاند، یوم الثلاثاء، إجراء الانتخابات العامة، في فبرایر المقبل، بعد تأجیلھا مراراً، من قبل المجلس العسكري الحاكم منذ تسلمه السلطة، عام 2014.

وأكد نائب رئیس المفوضیة الجنرال نات لاوسیساواكول للصحافيين، أن مفوضیة الانتخابات حددت موعد الانتخابات في 24 فبرایر المقبل، مشیراً إلى أن قرار رفع الحظر السیاسي سیعتمد على الحكومة.

وتستعد الأحزاب السیاسیة في تایلاند، منذ الشھر الماضي، لخوض الانتخابات العامة، إذ سجل ما مجموعه 37 حزباً سیاسیاً للتنافس فیھا، فیما وافقت مفوضیة الانتخابات على تسجیل 25 حزباً فقط.