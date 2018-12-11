أميركا تعتقل 170 مهاجراً تقدموا بطلبات لاستعادة أطفالهم

الشارقة 24 – أ ف ب:





ألقت سلطات الهجرة الأميركية، القبض على 170 شخصاً، بين شهري يوليو ونوفمبر الماضيين، بعد أن تقدموا بطلبات لاستعادة أطفالهم، الذين تحتجزهم الحكومة في حملة يؤكد منتقدون، أنها تثني الأقارب عن استعادة بعض من 14 ألف طفل محتجزين.

وأوضح ماثيو بورك المتحدث باسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، أن من بين المعتقلين 61 صنفتهم السلطات مجرمين، في حين ارتكب الـ 109 مخالفات متعلقة بالهجرة.

وتحد القوانين الأميركية، من مدة احتجاز المهاجرين القصر، لذلك غالباً ما يجري تسليم الذين تلقي السلطات القبض عليهم، وهم يعبرون الحدود بمفردهم، لآبائهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى.