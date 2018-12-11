السجن 12 عاماً لمراهق أسترالي خطط لعمل إرهابي

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت وسائل إعلام، يوم الثلاثاء، أنه صدر حكم بالسجن، لمدة 12 عاماً على الأقل، بحق مراهق أسترالي، لإدانته بالتخطيط لعمل إرهابي.

وأدانت هيئة محلفين المراهق، وعمره حالياً 18 عاماً، ولم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، في سبتمبر الماضي.

وأوضحت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد"، أن المدان، وهو من سكان سيدني، اعترف بالتعاطف مع تنظيم "داعش" الإرهابي، عندما اشترى سكاكين صيد في عام 2016، من محل لبيع الأسلحة، حيث أكد للبائع، أنه يريد الذهاب للصيد، لكن تم اعتقاله في وقت لاحق من العام نفسه، مع صديق له.

ونفى المراهق، التخطيط لاستخدام تلك الأسلحة في هجوم إرهابي، وأكد براءته طوال المحاكمة، في حين ادعى اهتمامه بالصيد.

وذكر قاضي محكمة نيو ساوث ويلز العليا جيفري بيلو، أن هذا الإنكار لا يعتد به، أمام أدلة دامغة على هجوم وشيك، وأصدر حكماً بالسجن على المراهق لمدة 16 عاماً، منها 12 عاماً لا تخضع للإفراج المشروط.

وأكد القاضي، أن المدان انخرط في أعمال، من شأنها أن تجعل أفراد المجتمع يخافون على حياتهم.

وكانت السلطات الأسترالية، قد عثرت على مذكرة مع المراهق، يتعهد فيها بالولاء لـ "داعش".