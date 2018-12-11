السلطات الأميركية تعتقل عشرات المتظاهرين في سان دييجو

الشارقة 24 - د ب أ:

اعتقلت السلطات الأميركية العشرات، يوم الإثنين، أثناء مظاهرة داعمة لقافلة مهاجرين من أميركا الوسطى، في سان دييجو قرب الحدود المكسيكية.

ودعت المظاهرة، التي نظمتها لجنة خدمة الأصدقاء الأميركيين، في الذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الولايات المتحدة إلى إنهاء احتجاز وترحيل المهاجرين.

ودعت لورا بويس المتحدثة باسم اللجنة، حكومة واشنطن، إلى دعم حقوق الإنسان للمهاجرين، ووضع حد لعسكرة المجتمعات الحدودية.

وأظهرت صور نشرتها المنظمة، متظاهرين راكعين أمام السلطات الأمنية، التي كانت في وضع تأهب ومزودة بعتاد مكافحة الشغب، بالقرب من السياج الحدودي في سان دييجو.

وأوضح المنظمون، أن العملاء الاتحاديين أوقفوا 30 شخصاً، وتم احتجازهم عندما حاولوا التحرك نحو السياج الحدودي.

وتجمع أكثر من أربعة آلاف و700 مهاجر من أميركا الوسطى، خاصة من هندوراس والسلفادور وجواتيمالا، في تيخوانا، بعد أن شقوا طريقهم عبر المكسيك، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، سيراً على الأقدام، معظم المسافة، ضمن ما يسمى بقوافل.

ووفقاً لأرقام حديثة من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أفاد موظفو الهيئة على الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، بوجود زيادة بنسبة 67% من عام 2017 إلى عام 2018، في طلبات اللجوء أو الحماية خوفاً من الاضطهاد.