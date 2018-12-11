يسار ويمين متطرف فرنسا يرفضان تنازلات ماكرون لـ "السترات الصفراء"

الشارقة 24 - د ب أ:





رفض اليسار الفرنسي واليمين المتطرف، زيادة الحد الأدنى للأجور، والتخفيضات الضريبية، التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، رداً على حركة احتجاجات "السترات الصفراء".

وندد الزعيم اليساري الراديكالي جان لوك ميلينشيون، وزعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فاور، بماكرون لاتخاذه إجراءات سيتحملها عامة الشعب، بدلاً من أصحاب "الثروات الكبيرة".

ولوح ميلينشيون، بإمكانية إطلاق جولة خامسة من الاحتجاجات، يوم السبت المقبل، وأكد أن الفصل الخامس من بداية ثورة المواطن في هذا البلد سيكون تعبئة كبيرة.

من جانبها، نشرت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان تغريدة عبر تويتر، أعلنت فيها، أن ماكرون تخلى عن بعض أخطائه المالية، وهذا أفضل كثيراً، لكنه يرفض الاعتراف بأن ذلك كان النموذج الذي كان يدافع عنه ويتنافس بناء عليه.