تأجيل التصويت البرلماني يحدث ارتباكاً بخطة "خروج بريطانيا"

الشارقة 24 – رويترز:

ألقى تأجيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على نحو مفاجئ الإثنين تصويتاً برلمانياً على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بخطة البلاد للخروج من الاتحاد في حالة من الفوضى، بعد إقرار ماي بأنها تواجه الهزيمة.

وفتح قرار ماي، الذي جاء عشية الموعد المحدد لإجراء التصويت، الباب أمام مجموعة من النتائج المحتملة التي تتراوح بين خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، أو إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة قبل أسابيع من الموعد المقرر للانسحاب في 29 مارس، أو إجراء استفتاء ثان على الخروج.

ولدى إعلانها تأجيل التصويت، سخر بعض أعضاء البرلمان من ماي عندما قالت إن الاتفاق لاقى دعماً واسعاً وإنها استمعت بعناية إلى مختلف وجهات النظر بشأنه، وجرى التوصل إلى الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بعد 18 شهرا من المفاوضات.

وجاء قرار ماي بإرجاء التصويت قبل ساعات من قول محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، في حكم عاجل إن لندن يمكنها سحب الإشعار الرسمي بتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي للخروج من الاتحاد دون عقوبة.

أكدت المحكمة أن للمملكة المتحدة الحرية في العدول بشكل أحادي عن خطاب النوايا الذي أبلغت فيه بنيتها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.