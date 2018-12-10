أميركا تفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين من كوريا الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الإثنين أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوريين شماليين، من بينهم أحد كبار مساعدي الزعيم كيم جونج أون.

وشملت العقوبات ريونج هاي تشوي، وهو مساعد قريب من كيم وتؤكد وزارة الخزانة أنه يرأس إدارة التنظيم والتوجيه بحزب العمال الكوريين الحاكم، وكيونج ثايك جونج وزير أمن الدولة، وكوانج هو باك مدير إدارة الدعاية.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة اتخذت بموجب أمر تنفيذي، استهدف معاقبة بيونجيانج على شنها هجمات إلكترونية وانتهاك حقوق الإنسان.