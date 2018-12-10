تيريزا ماي تعلن تأجيل التصويت على مسودة اتفاق بريكست

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أمام مجلس العموم الإثنين، تأجيل التصويت على اتفاق بريكست، الذي كان مقرراً الثلاثاء بسبب الانقسامات العميقة في صفوف النواب، الذين هددوا برفضه.

وأشارت ماي إلى معارضة النواب بشكل خاص، الحل الذي تم التوصل إليه لمنع عودة الحدود فعلياً بين إقليم أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، المعروف باسم "شبكة الأمان".

وكررت ماي أن الاتحاد الاوروبي لن يوافق على اتفاق بريكست، ولا على علاقة مقبلة بعد خروج لندن المقرر في 29 مارس المقبل من دون "شبكة الأمان" هذه، والتي تقضي بإقامة "منطقة جمركية موحدة" تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وتخلو من أي رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية.

لكن أيرلندا الشمالية سيكون لها وضع خاص، اذ ستسري عليها قواعد محدودة للسوق الموحدة "لا بد منها لتجنب حدود فعلية" في أيرلندا.

وأعلنت ماي أنها طلبت من حكومتها تسريع الاستعدادات تحسباً لخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو أمر تخشاه الأوساط الاقتصادية.

وتعليقاً على إعلان إرجاء التصويت، أكد رئيس مجلس العموم جون بيركو أن وقف مناقشة اتفاق بريكست سيعتبر مناورة، فيما ندد زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن بوضع "غير مسبوق" وبـ "حكومة تعيش فوضى شاملة".