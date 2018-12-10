بإقليم فارياب

استشهاد وإصابة 14 شرطياً بهجمات لطالبان في أفغانستان

  • الإثنين 10, ديسمبر 2018 في 12:42 م
  • عناصر من الشرطة الأفغانية خلال دورة تدريبية
    عناصر من الشرطة الأفغانية خلال دورة تدريبية
أعلنت مصادر مطلعة، استشهاد ثمانية من أفراد الشرطة الأفغانية، وإصابة 6 آخرين، في هجمات شنتها عناصر تابعة لطالبان، في إقليم فارياب الواقع شمالي البلاد.
الشارقة 24 - د ب أ:

استشهد ثمانية من أفراد الشرطة الأفغانية، وأصيب ستة آخرون، في هجمات شنتها عناصر تابعة لطالبان، يوم الأحد، بالقرب من مركز منطقة ألمار، في إقليم فارياب الواقع شمالي البلاد.
 
وأوضح عضو مجلس الإقليم محمد طاهر رحماني، أن طالبان هاجمت العديد من أفراد الشرطة عند نقطة تفتيش واغتالتهم.
 
وقام والد أحد أفراد الشرطة، والذي يعمل في الشرطة أيضاً، لمساعدة ابنه، ولكنه سقط في كمين واستشهد إلى جانب أفراد شرطة آخرين، عندما تم استهداف مركبتهم بصاروخ.
 
وأوضح رحماني، أن هناك ستة من رجال الشرطة أصيبوا أيضاً في الهجوم.