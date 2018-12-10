استشهاد وإصابة 14 شرطياً بهجمات لطالبان في أفغانستان

الشارقة 24 - د ب أ:





استشهد ثمانية من أفراد الشرطة الأفغانية، وأصيب ستة آخرون، في هجمات شنتها عناصر تابعة لطالبان، يوم الأحد، بالقرب من مركز منطقة ألمار، في إقليم فارياب الواقع شمالي البلاد.

وأوضح عضو مجلس الإقليم محمد طاهر رحماني، أن طالبان هاجمت العديد من أفراد الشرطة عند نقطة تفتيش واغتالتهم.

وقام والد أحد أفراد الشرطة، والذي يعمل في الشرطة أيضاً، لمساعدة ابنه، ولكنه سقط في كمين واستشهد إلى جانب أفراد شرطة آخرين، عندما تم استهداف مركبتهم بصاروخ.

وأوضح رحماني، أن هناك ستة من رجال الشرطة أصيبوا أيضاً في الهجوم.