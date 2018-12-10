الادعاء الياباني يوجه الاتهامات لغصن ونيسان

الشارقة 24 – رويترز:

كشفت وسائل إعلام محلية، يوم الإثنين، بأن مدعين في طوكيو وجهوا اتهامات لشركة نيسان، ورئيسها السابق كارلوس غصن، لينصب بذلك تركيز فضيحة المخالفات المالية، على مسؤولية الشركة اليابانية لصناعة السيارات، ورئيسها التنفيذي.

وألقي القبض على غصن في 19 نوفمبر الماضي، للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر لحوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام بدءاً من 2010، وهو عشرة مليارات ين "88 مليون دولار".

وأوضحت نيسان، التي أقالت غصن من منصب الرئيس التنفيذي بعد ذلك بأيام، أن المخالفة كانت بتدبير منه، وبمساعدة المدير التمثيلي السابق للشركة جريج كيلي، الذي وجهت إليه اتهامات مع غصن، حسبما أفادت التقارير.

وذكرت التقارير، أن اتهامات وجهت لنيسان نفسها، يوم الإثنين، بأنها قدمت بيانات خاطئة في تقارير سنوية.

وذكرت مصادر طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أن سلطات طوكيو تعتزم أيضاً إعادة احتجاز غصن وكيلي، وأوضحت أن الجريمة الجديدة تتعلق بثلاث سنوات أخرى، من عدم الكشف عن الدخل الحقيقي، وسيظل الاثنان رهن الاحتجاز.

وكانت نيسان قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تتعاون مع مكتب المدعين وتزوده بالمعلومات الخاصة بالمخالفات.

وأوضح مصدر منفصل، أن هناك مخاوف بالشركة من توجيه الاتهامات أيضاً لهيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذي لنيسان وآخرين.

ولفت محللون، إلى أنه قد يكون من الصعب على نيسان تفادي اللوم، سواء إذا تبين أن مسؤولين آخرين بالشركة كانوا على علم بالمخالفة التي ارتكبها غصن، أو إذا كانت الشركة تفتقر للضوابط الداخلية المناسبة.

ولم يصدر غصن ولا كيلي أي تصريحات من خلال محاميهما، لكن وسائل إعلام يابانية ذكرت أنهما نفيا الاتهامات.

وكثفت نيسان هجومها على غصن، الذي نسب إليه الفضل يوماً في إنقاذ الشركة، بعدما كانت على شفا الإفلاس.

ووجه اعتقال غصن وكيلي ضربة قوية لتحالف رينو ونيسان، وأصاب قطاع صناعة السيارات بالصدمة، ولا يزال غصن رئيساً ورئيساً تنفيذياً لرينو.

وتملك رينو نحو 43% من نيسان، في حين تملك نيسان حصة 15% فقط من شريكتها الفرنسية.