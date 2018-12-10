الصين تستدعي سفير أميركا احتجاجاً على اعتقال مديرة "هواوي"

الشارقة 24 - د ب أ:

استدعت الصين السفير الأميركي تيري برانستاد، يوم الأحد، للاحتجاج على الاحتجاز غير المبرر، لمنج وانزهو المديرة التنفيذية لشركة هواوي، التي اعتقلت في كندا، الأسبوع الماضي، وتنتظر تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنج، أعرب عن الاستياء، والاحتجاج شديد اللهجة، ضد احتجاز منج، التي تشغل أيضاً منصب المدير المالي لهواوي، وابنة مؤسس الشركة رين زينجفي.

وتواجه منج "46 عاماً"، اتهامات بالتآمر لارتكاب عمليات تزوير، لتضليل عدة بنوك، بسبب تعاملات شركة هواوي مع إيران.

وتتهم واشنطن شركة هواوي، بإرسال تكنولوجيا أميركية المنشأ إلى إيران، في انتهاك للعقوبات المفروضة حالياً من جانب واشنطن.