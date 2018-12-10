تحالف رئيس وزراء أرمينيا يحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات

الشارقة 24 – أ ف ب:





حقق التحالف الانتخابي، الذي يقوده رئيس الوزراء المستقيل نيكول باشينيان، فوزاً ساحقاً، في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت، يوم الأحد، والتي دعا إليها الزعيم الإصلاحي، سعياً منه إلى تعزيز سلطته في أرمينيا.

ونال التحالف بقيادة حزب "العقد المدني"، الذي ينتمي إليه الزعيم الإصلاحي باشينيان، نسبة 70.45% من الأصوات، يليه في المركز الثاني حزب "أرمينيا المزدهرة"، بنسبة 8.37%، وفق نتائج 90% من الدوائر الانتخابية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المركزية.

وتحالف "خطوتي" الوسطي الذي يقوده رئيس الوزراء يضم أيضاً "حزب المهمة"، بزعامة الناشط الحقوقي مانوك سوكياسيان.

ومن المتوقّع ان يتمكّن حزب "أرمينيا المشرقة" الليبرالي الموالي للغرب، من دخول القبة البرلمانية بعد أن نال 6.33% من الأصوات.

وكان باشينيان الصحافي السابق البالغ من العمر 43 عاماً، قد تولى رئاسة الحكومة في مايو، بعدما قاد تظاهرات سلمية استمرت أسابيع ضد الحكومة، وأدت إلى الإطاحة بسيرج سركيسيان الذي كان يقود الحكومة منذ عشر سنوات.

وتعهّد باشينيان بالقضاء على الفساد المستشري والتصدي للفقر، ما أكسبه تأييداً واسعاً في الدولة الفقيرة، التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وأكد باشينيان، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة بالوكالة حالياً، في تجمع لأنصاره الأسبوع الماضي، سنحوّل أرمينيا إلى بلد صناعي بتقنية عالية، ونوجهها نحو التصدير.

وأعلنت اللجنة الانتخابية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 48.63%، عند إقفال صناديق الاقتراع، مساء الأحد.