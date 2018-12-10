150 حكومة تعتزم إقرار اتفاق الأمم المتحدة للهجرة

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة، يوم الأحد، أن أكثر من 150 دولة ستشارك في مؤتمر للأمم المتحدة، لإقرار اتفاق عالمي، للتعامل بصورة أفضل، مع تدفقات المهاجرين.

ووضع جميع أعضاء الأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 عضواً، باستثناء الولايات المتحدة، اللمسات الأخيرة على ما يسمى بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في يوليو الماضي، بهدف التعامل مع الهجرة بشكل أفضل.

وهاجم ساسة أوروبيون نص الاتفاق منذ ذلك الحين، وأكدوا أنه قد يؤدي إلى زيادة الهجرة، بينما رفضت ست دول على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاتفاق، ومعظم هذه الدول من أوروبا الشرقية.

وأعلنت لويز أربور ممثلة الأمم المتحدة الخاصة للهجرة الدولية، أن أكثر من 150 حكومة سجلت، لحضور اعتماد الاتفاق، في مدينة مراكش المغربية، اليوم الإثنين.

وأكدت أربور في مؤتمر صحافي، أن الاتفاق غير ملزم من الناحية القانونية، لكن يمكن أن يقدم خطوطاً إرشادية مفيدة للدول التي تواجه الهجرة.