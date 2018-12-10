أميركا تهيمن على مبيعات الأسلحة في العالم

مقاتلة "أف 35" من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأميركية في معرض الطيران الدولي ببرلين

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن معهد أبحاث سويدي، يوم الإثنين، أن إجمالي المبيعات العالمية للمعدات والخدمات العسكرية، من قبل أكبر 100 مجموعة أسلحة في العالم، بلغت 398 مليار دولار، في 2017.

وأوضح معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن المبيعات زادت بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وأكد بيتر وايزمان الباحث في برنامج الإنفاق العسكري والأمني بمعهد "سيبري"، أن الزيادة عكست الاندماج المستمر بين الشركات، والتطورات في العالم، حيث تنفق البلدان في أوروبا وروسيا وأماكن أخرى في العالم، الكثير على جيوشها.

وعززت شركات الدفاع في الولايات المتحدة، من مركزها المهيمن على المبيعات، إذ أكد المعهد أنها استحوذت على 57%، من إجمالي المبيعات العالمية.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركات الأميركية 226 مليار دولار، بزيادة قدرها 2% عن عام 2016.

وأشار معهد سيبري، إلى أن هذا كان مدفوعاً بالمشتريات الحالية لوزارة الدفاع الأميركية.

ومن بين النتائج المجمعة الأخرى، أن مبيعات شركات الدفاع الروسية زادت هي الأخرى، حيث شكلت المبيعات المجمعة للشركات الروسية العشر الكبرى، في قائمة أكبر مئة شركة دفاع عالمية، ما يقرب من 10% من المبيعات العالمية، لتقتنص بذلك المركز الثاني من الشركات التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها.

واحتلت شركة "ألماز-أتي" المركز العاشر، بمبيعات قدرها 8.6 مليار دولار، حيث أصبحت أول شركة روسية من بين أكبر 10 بائعين للأسلحة.

وتصنع الشركة أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك منظومة "إس-400".

وأكد وايزمان، أن الشركات التي تتخذ من روسيا مقراً لها، نمت بشكل واضح من حيث الحجم وكذلك في أرقام المبيعات، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى زيادة الطلب في روسيا، مشيراً إلى أن تركيز موسكو خلال السنوات العشر الماضية، انصب على تحديث ترسانتها.

وظلت بريطانيا أكبر منتج للأسلحة في أوروبا الغربية، حيث بلغت مبيعاتها 35.7 مليار دولار.

ومن بين أكبر 100 شركة دفاع عالمية، هناك سبع شركات، ضمن 24 شركة مقراتها في أوروبا الغربية، تتخذ من بريطانيا مقراً لها.

وأوضح التقرير، أن إجمالي مبيعات أسلحة أوروبا الغربية، بلغ نحو 95 مليار دولار.

واحتفظت شركة لوكهيد مارتن، إحدى 42 شركة أميركية مدرجة في القائمة، بموقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم، حيث بلغت مبيعاتها 44.9 مليار دولار أميركي، بزيادة 8% مقارنة بعام 2016.

وتأسس معهد "سيبري" عام 1966 بواسطة البرلمان السويدي، ويتابع الإنفاق العسكري والصراعات في العالم، حيث بدأ في إحصاء مبيعات الأسلحة من قبل شركات الدفاع منذ عام 2002.