الشرطة الفرنسية تعتقل ألف شخص باحتجاجات "السترات الصفراء"

الشارقة 24 – بنا:

اعتقلت السلطات الفرنسية، نحو ألف شخص مع استمرار احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، المناهضة لسياسات الحكومة.

وخرج نحو 125 ألف متظاهر في احتجاجات السبت، من بينهم 10 آلاف شخص في العاصمة باريس، التي شهدت أعمال عنف.

ووقعت مصادمات في مدن عدة، وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على بعض "مثيري الشغب".

وتظهر الصور بعض الأفراد يحطمون واجهات محلات تجارية، كما أضرمت النيران في سيارات.

وتؤكد السلطات أن 126 شخصاً أصيبوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الفرنسية، وأصيب 3 من أفراد الشرطة، على الأقل.

ودعا رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب في خطاب متلفز مساء السبت، إلى المزيد من التواصل بين الحكومة والمحتجين، من أجل حل الخلاف.

ونشرت السلطات نحو 8000 شرطي، و12 عربة مدرعة في باريس، ونحو 90 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، شوهد بعض المتظاهرين يحطمون واجهات المتاجر، ويرسمون ويكتبون على الجدران، ويشعلون النار في السيارات.

وأظهرت لقطات فيديو متظاهراً أصيب في بطنه برصاص مطاطي أطلقته الشرطة، بينما كان يقف أمامها رافعاً يديه إلى أعلى.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي، أن عدد المعتقلين كان أكبر من عددهم في نهاية الأسبوع السابق.

وفي ضواحي باريس، أغلق المتظاهرون شارع بورت مايوت، وهو أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة، من الطريق الدائري الخارجي.

وشهدت عدة مدن أخرى، من بينها ليون ومرسيليا وغرونوبل، مظاهرات "السترات الصفراء" أيضاً.

وتم تأجيل ست مباريات في الدوري الفرنسي لكرة القدم، كما أغلق متحف اللوفر وأماكن أخرى مهمة.