28 قتيلاً بحوادث مرورية في بوليفيا والفلبين والصين

الشارقة 24 – وكالات:





قضى 17 شخصاً، وأصيب نحو عشرة آخرين بجروح، في حادث اصطدام بين حافلتين للنقل العام في غرب بوليفيا.

وأعلنت الشرطة، أن الحادث وفع على الطريق الذي يربط بوغوتا ببلدة اتشيكاهي، الواقعة قرب بحيرة تيتيكاكا على بعد مئة كيلومتر غرب العاصمة، بسبب السرعة الزائدة.

وقتل 16 من ركاب الحافلتين فوراً، فيما توفي السابع عشر متأثراً بجروحه في المستشفى.

وأوضحت الشرطة، أن الحافلتين تحولتا إلى حطام، وبقي السائقان والركاب عالقين فيهما.

وفي الفلبين، أعلنت الشرطة الفلبينية، يوم الأحد، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم، عندما تعطلت مكابح شاحنة ذات 10 إطارات، لتندفع وتصطدم بأكثر من عشر سيارات، ثم مخبز في الفلبين.

كما أصيب 14 شخصاً في الحادث الذي وقع في وقت متأخر السبت، على طريق سريع بإقليم لاجونا، إلى الجنوب من العاصمة مانيلا.

وفي الصين، لقي خمسة أشخاص حتفهم، وأصيب 18 آخرون، في حادث تصادم بين عدة مركبات على طريق سريع في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة، نقلاً عن شرطة المرور في هونان، أن حادث التصادم المتعدد الذي شمل 22 مركبة، وقع الليلة الماضية على طريق إرنهوت-قوانغتشو السريع في مدينة يييانغ.