الصين تحذر كندا من عواقب وخيمة باحتجاز مديرة "هواوي"

الشارقة 24 – د ب أ:

استدعت الصين السفير الكندي في بكين، على خلفية احتجاز المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" منج وانزهو، في مدينة فانكوفر الكندية، والذي وصفته بأنه مشين في طبيعته.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا"، أن نائب وزير الخارجية الصيني لو يوتشنج، استدعى السفير الكندي لدى الصين جون ماك كالوم، يوم السبت، للاحتجاج على احتجاز منج، من قبل السلطات الكندية.

وتم القبض على منج وانزهو، منذ 9 أيام، بناءً على طلب من السلطات الأميركية، أثناء مرورها من هونج كونج، في طريقها إلى المكسيك.

وتؤكد الولايات المتحدة، أن منج خرقت العقوبات الأميركية على إيران، وتطالب بتسليمها.

وأضاف لو، أن الصين تحث كندا على إطلاق سراح منج، وحماية حقوقها أو مواجهة عواقب وخيمة، وأوضح أن اعتقالها يتجاهل القانون، وغير منطقي، وغير معقول، ومشين في طبيعته.

وتواجه منج 46 عاماً، التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة هواوي، وابنة مؤسس الشركة رين زينجفي، اتهامات بالتآمر للاحتيال على مؤسسات مالية متعددة، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاماً، لكل تهمة.

وظهرت منج في جلسة، للنظر في إمكانية الإفراج عنها بكفالة، في محكمة في فانكوفر يوم الجمعة، لكن القرار تأجل حتى يوم الإثنين.