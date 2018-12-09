أسرة الطفل الأفغاني المعجب بميسي تفر من منزلها

الشارقة 24 – رويترز:

اضطرت أسرة طفل أفغاني، اشتهر لفترة وجيزة على الإنترنت، بعد نشر صورة له، وهو يرتدي قميصاً مصنوعاً من كيس بلاستيكي، بألوان قميص لاعبه المفضل ليونيل ميسي، للفرار من منزلها، بعد هجوم شنته حركة طالبان.

وتصدر اسم الطفل مرتضى أحمدي، الذي أصبح في السابعة من العمر الآن، عناوين الصحف في العالم قبل عامين، عندما صنع له أخوه قميصاً من كيس بلاستيكي أزرق وأبيض، ويحمل اسم ميسي ورقمه وهو الرقم عشرة.

وجعلت هذه الشهرة المفاجئة أحمدي، يلتقي بنجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير، لكنها سببت أيضاً المشاكل لأسرته التي تنتمي لأقلية الهزارة، وتعيش في منطقة جاغوري بإقليم غزنة في وسط أفغانستان.

وأشارت والدته شفيقة أحمدي في منزل بالعاصمة كابول تمكث فيه الأسرة، إلى أن مرتضى أصبح مشهوراً في جميع أنحاء العالم، ولا تستطيع أسرتها السير بحرية والذهاب إلى أي مكان، ولم يتمكن مرتضى وباقي أطفالها من ارتياد المدرسة.

وشهدت غزنة، التي تقع جنوبي العاصمة كابول، ويستغرق الوصول إليها نحو ساعتين بالسيارة، قتالاً عنيفاً هذا العام، واجتاحها مقاتلو طالبان لبعض الوقت في أغسطس الماضي، ووقع قتال عنيف في جاغوري، ما أجبر الآلاف على الفرار.