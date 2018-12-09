رئيسة وزراء بريطانيا تحذر من آفاق مجهولة

الشارقة 24 - د ب أ:





حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في مقابلة نشرت، يوم الأحد، من أن بريطانيا ستواجه آفاقاً مجهولة، إذا لم يوافق المشرعون على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي توصلت إليه مع بروكسل.

وأوضحت ماي لصحيفة "ديلي ميل"، عندما أقول إنه إذا لم تنفذ هذه الاتفاقية، فسنكون حقاً في آفاق مجهولة، وأعربت عن تمنياتها، أن يفهم الناس هذا بصدق.

وتابعت أن هذا سيعني حالة خطيرة من عدم اليقين للأمة، مع وجود خطر حقيقي للغاية، بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي، أو ترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وتواجه ماي ثورة من المشرعين داخل حزبها، ويبدو من غير المحتمل أنها ستحصل على عدد الأصوات الكافية، لتمرير الاتفاق عندما يصوت البرلمان، يوم الثلاثاء.

ورفضت رئاسة الوزراء، في وقت متأخر السبت، تقارير ذكرت أن ماي قد تؤجل التصويت لتفادي الهزيمة، حيث أكد متحدث، أن التصويت سيجري يوم الثلاثاء.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز"، قد نقلت عن بعض مساعدين ووزراء في حكومة ماي، أن رئيسة الوزراء ستعلن، يوم الإثنين، تأجيل التصويت البرلماني، على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأوضحت أن ماي تخطط للسفر إلى بروكسل، في محاولة أخيرة، لإقناع زعماء الاتحاد الأوروبي، بتخفيف شروط الاتفاق.