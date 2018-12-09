وفاة أشهر مدافعة عن حقوق الإنسان في روسيا

الشارقة 24 - د ب أ:

توفيت الناشطة الحقوقية الروسية منتقدة الكرملين الشهيرة ليودميلا أليكسييفا، إثر إصابتها بمرض عضال، عن عمر يناهز 91 عاماً.

وأكد المجلس الرئاسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مساء السبت، في بيان، أن الناشطة الحقوقية البارزة توفيت في موسكو.

وذكر رئيس المجلس ميخائيل فيدوتوف، أن هذه خسارة فادحة لحركة حقوق الإنسان الروسية بأسرها.

وكانت أليكسييفا أكثر ناشطات حقوق الإنسان شهرة في البلاد، وكانت تعمل على ضمان إطلاق سراح الناشط السياسي المسجون ليف بونوماروف، قبل وفاتها بوقت قصير.

وأوضح فيدوتوف، أنها ظلت ناشطة في مجال حقوق الإنسان حتى النهاية.

وانضمت أليكسييفا، إلى حركة حقوق الإنسان عام 1966، وفقا لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، عندما بدأت حملة من أجل إطلاق سراح اثنين من الكتاب المنشقين، اعتقلتهما السلطات بعد أن نشرا أعمالهما في الخارج، لتجاوز الرقابة السوفيتية.

وبعد عشر سنوات، وبالتعاون مع أندريه ساخاروف، الحائز على جائزة نوبل للسلام، أسست مجموعة هلسنكي في موسكو، التي كانت ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وفي 1977، أجبرتها السلطات السوفيتية على الخروج إلى المنفى.

واستقرت في الولايات المتحدة، لكنها عادت إلى روسيا عام 1993، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

وتم الاعتراف بعملها، عبر الحصول على العديد من الجوائز، خلال مسيرتها المهنية، بما في ذلك أعلى وسام جدارة في فرنسا، وسام جوقة الشرف عام 2004.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي زارها في شقتها في موسكو في عيد ميلادها التسعين، أشاد بعملها.

وأضاف بيسكوف، أن الرئيس يقدر إسهامات ليودميلا أليكسييفا، في تنمية المجتمع المدني في روسيا، وأكد أن بوتين يحترم مواقفها بشأن العديد من القضايا، وبعث رسالة تعزية شخصية إلى أسرتها.