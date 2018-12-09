كبير موظفي البيت الأبيض يعتزم الاستقالة نهاية العام

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، أن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، سيترك منصبه، بحلول نهاية العام الجاري.

ووصف ترامب، الجنرال السابق بمشاة البحرية الأميركية، بأنه كان مساعداً مخلصاً، خلال توليه منصبه.

وأضاف الرئيس الأميركي للصحافيين، لدى مغادرته البيت الأبيض، متوجهاً إلى فيلادلفيا لحضور مباراة كرة القدم، التي تقام سنوياً بين فريقي الجيش والبحرية، أنه شخص عظيم، أنا أقدر خدمته كثيراً، وتابع سنعلن من سيحل محل جون، قد يكون بشكل مؤقت.

وكان ترامب، قد عين كيلي العام الماضي، لإعادة النظام إلى البيت الأبيض، الذي غالباً ما كان يتسم بالفوضى، لكن حدث تصادم بينهما أكثر من مرة، في الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح مسؤول بالبيت الأبيض، أن ترامب يتشاور مع نيك آيرز مساعد مايك بنس نائب الرئيس، ليحل محل كيلي.

وأضاف المسؤول، أن الرئيس وآيرز ما زالا يتشاوران بشأن الشروط، وأكد أن ترامب يريد منه تولي المهمة لمدة عامين، لكن آيرز لا يستطيع التعهد بذلك بسبب عائلته.

وأشار المسؤول بالبيت الأبيض، إلى أن الرئيس ونيك آيرز، ما زالا يبحثان الشروط المحددة له لتولي المنصب.