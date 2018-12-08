الشرطة البلجيكية تعتقل المئات من محتجي "السترات الصفراء"

الشارقة 24 – رويترز:

احتجزت الشرطة البلجيكية أكثر من 400 شخص السبت بعد أن ألقى محتجو "السترات الصفراء"، الذين استلهموا تحركهم مما يجري في فرنسا، الحجارة والألعاب النارية وألحقوا أضراراً بمتاجر وسيارات أثناء محاولتهم الوصول إلى مبان حكومية في بروكسل.

وفي ثاني أعمال عنف من نوعها في العاصمة خلال ثمانية أيام استخدمت فرق مكافحة الشغب مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لمنع حشد قدرته الشرطة بنحو ألف شخص من الوصول إلى مقر الاتحاد الأوروبي ومقر الحكومة البلجيكية الذي يقع على مقربة.

وأعيد الهدوء بعد نحو خمس ساعات.

ومثلما حدث في فرنسا على مدى شهر، اشتكى المحتجون في بلجيكا أيضاً من ارتفاع نفقات المعيشة وطالبوا باستقالة حكومة ائتلاف يمين الوسط قبل ستة أشهر من الانتخابات العامة المقررة في مايو.