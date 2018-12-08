عصابات المخدرات المكسيكية تغزو كولومبيا لتأمين عملها

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

رغم الحملة العسكرية، لا تزال تجارة المخدرات صامدة في كولومبيا،مع وصول عصابات المخدرات المكسيكية إلى داخل الأراضي الكولومبية، حيث تقوم بالإشراف على إرسال الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وتستخدم هذه العصابات زوارق سريعة لنقل صفائح الوقود إلى مختبرات إنتاج الكوكايين في أدغال الساحل المطل على المحيط الهادئ.

وفي العام 2016 وقّعت الحكومة الكولومبية اتفاق سلام مع متمردي "القوات المسلحة الثورية في كولومبيا" (فارك) فألقوا سلاحهم ولم يعودوا يحكمون السيطرة على المنطقة كما كان الحال على مدى عقود.

ومنذ ذلك الحين، لم تعد العصابات المكسيكية تنتظر وصول المخدرات إليها، بل صارت تتوغّل في هذه المناطق من كولومبيا لتسيّر أمورها.

وتشير التقديرات إلى أن المساحات المزروعة بالممنوعات العام الماضي بلغت 171 ألف هكتار، وهو ما يكفي لإنتاج ألف و379 طن من الكوكايين.