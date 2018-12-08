"نقص الدعم" يمنع أميركا من ملاحقة انتهاكات كوريا الشمالية بمجلس الأمن

الشارقة 24 – رويترز:





أكد دبلوماسيون الجمعة، أن الولايات المتحدة، تخلت عن مساع لعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خامس اجتماع سنوي، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، هذا الشهر، لعدم الحصول على دعم كاف لهذه الخطوة.

ويتطلب عقد اجتماع دعماً من تسع دول على الأقل من إجمالي 15 دولة يتألف منها مجلس الأمن، ولم تنجح الصين حليفة بيونجيانج في محاولات منع عقد هذا الاجتماع على مدى السنوات الأربع الماضية، لكن دبلوماسيين أكدوا أن ثماني دول فقط أيدت الدعوة لعقد هذا الاجتماع هذه المرة.

وأعلن مسؤول أمريكي أنه إذا لم يتم إجراء هذه المناقشة المهمة في هذا الشهر، فمن المأمول عقد الاجتماع في العام الجديد، لأن الولايات المتحدة ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

واتهمت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي الولايات المتحدة في خطاب لمجلس الأمن بمحاولة الاستفزاز و"السعي لمواجهة" بتبنيها طلباً في المجلس، لعقد اجتماع، على الرغم من جهود زعيمها كيم جونج أون والرئيس دونالد ترامب، للعمل نحو تحقيق هدف بيونجيانج نزع السلاح النووي.

ورفضت كوريا الشمالية مراراً الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وأكدت أن تردي الأوضاع الإنسانية يعود للعقوبات المفروضة عليها منذ عام 2006، بسبب برامجها الصاروخية والنووية.