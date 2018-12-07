مسلحون يقتلون 18 مدنياً في الكونجو

الشارقة 24 – رويترز:

أكد متحدث باسم الجيش أن من يشتبه بأنهم رجال ميليشيا قتلوا 18 مدنياً على الأقل في شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية قرب بؤرة تفش لمرض الإيبولا.

وتتسبب تكرار هجمات الجماعات المسلحة على المدنيين والجنود الكونجوليين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في عرقلة جهود احتواء المرض.

وأوضح المتحدث المحلي باسم الجيش الكابتن ماك هازوكاي أن المدنيين قُتلوا في وقت متأخر الخميس في هجومين منفصلين قرب بلدة بيني.

وأضاف أن المسلحين "قتلوا البعض وأخذوا رهائن... سحبوهم إلى الضواحي حيث أحرقوا منزلاً وأعدموا الرهائن بوحشية".