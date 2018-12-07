كوريا الشمالية تؤكد التزامها بنزع السلاح النووي

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج يوم الجمعة، أن بلاده ملتزمة بنزع السلاح النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك عقب لقائه الجمعة في بكين، مع كل من الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيره وانغ يي.

وقال الرئيس الصيني شي بينغ للصحافيين، عقب اللقاء، إنه أعرب لوزير الخارجية الكوري الشمالي، عن أمله في أن تلتقي الولايات المتحدة وبيونجيانج في منتصف الطريق وأن تراعي كل منهما المخاوف المشروعة للأخرى.

وأضاف شي قائلاً: "لا يزال الوضع الدولي والإقليمي فضلاً عن الوضع في شبه الجزيرة الكورية في حالة تغير مستمر، لذلك يعد التواصل في الوقت المناسب وتنسيق المواقف بين الصين وكوريا الشمالية مهماً للغاية".