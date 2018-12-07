لافروف: أميركا تمهد لإنهاء معاهدة ستارت

الشارقة 24 – رويترز:

أكد وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف اليوم الجمعة، أن روسيا ترى أن الولايات المتحدة الأميركية، تسعى لتعطيل معاهدة "ستارت" الجديدة للأسلحة النووية، بتحركها للانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تعود لحقبة الحرب الباردة.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي في ميلانو "أصبح هناك انطباع بأنه تجري تهيئة الساحة لتعطيل هذه الوثيقة "ستارت الجديدة" أيضاً نتيجة لذلك".

وكانت مسؤولة أميركية كبيرة دعت أمس الخميس موسكو إلى التخلص من صواريخ كروز الموجهة من طراز (9إم729) القادرة على حمل رؤوس نووية وقاذفات هذه الصواريخ، أو تعديل مداها بما يتفق مع معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة عام 1987 وتجنب انسحاب الولايات المتحدة منها.