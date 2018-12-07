فرنسا تستعد لاحتجاجات السبت بنشر 89 ألف شرطي

الشارقة 24 – رويترز:

تستعد فرنسا لاحتجاجات يوم السبت، بنشر الآلاف من رجال الأمن في أنحاء البلاد وإغلاق بعض المناطق السياحية والمتاجر خشية اندلاع أعمال عنف.

وأكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أنه سيتم نشر 89 ألفاً من رجال الأمن في أنحاء البلاد، منهم ثمانية آلاف في باريس، معدلاً بذلك رقم قوات الأمن الذي ذكر في وقت سابق وهو 65 ألف شرطي.

وأضاف فيليب أنه سيتم استخدام نحو عشر عربات مدرعة تابعة لقوات الأمن وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها تلك العربات منذ عام 2005 عندما اندلعت أعمال شغب في ضواحي باريس.

ومن ناحية أخرى، قالت الشركة المشغلة لبرج إيفل الشهير في العاصمة الفرنسية إن المعلم السياحي سيغلق أبوابه أمام الزوار يوم السبت، بسبب الاحتجاجات المزمعة.

وتلقت أكثر من عشرة متاحف ومواقع ثقافية ومتاجر في وسط باريس أوامر من الشرطة بإغلاق أبوابها خشية تفجر أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

وبدأت الاحتجاجات في فرنسا يوم 17 نوفمبر الماضي، للتنديد بفرض رسوم إضافية على الوقود، ثم تحولت إلى حركة احتجاجية أوسع مناهضة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ودفعت هذه الاحتجاجات الحكومة الفرنسية إلى التراجع وتعليق زيادة الضرائب على الوقود التي كانت مقررة في يناير المقبل، كما أعلنت تعديل ضريبة على الثروة يقول منتقدون إنها تتساهل مع الأغنياء.