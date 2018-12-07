ترامب يختار هيذر ناورت مندوبة لواشنطن في الأمم المتحدة

الشارقة 24 – رويترز:





أعلن مصدر مطلع الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اختار المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر ناورت لتكون مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة.

وأكد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن القرار قد يعلن الجمعة.

وذكرت مصادر إعلامية نقلاً عن عدة جهات، أن ترامب سينشر تغريدة صباح الجمعة، بشأن اختيار ناورت لتحل محل المندوبة المنتهية ولايتها نيكي هيلي، التي أعلنت استقالتها في أكتوبر.

ورفضت وزارة الخارجية التعقيب، بينما لم ترد ناورت بعد على طلب للتعقيب.

وكانت ناورت 48 عاماً، التي يتطلب ترشيحها تأكيداً من مجلس الشيوخ، مراسلة ومذيعة في قناة فوكس الإخبارية، ولا تملك أي خبرات سابقة في السياسة، أو صناعة العملية السياسية.

وأصبحت ناورت المتحدثة باسم الخارجية في أبريل 2017، وفي وقت سابق هذا العام اختيرت قائمة بأعمال وكيل الوزارة للدبلوماسية والشؤون العامة.