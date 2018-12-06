وصول جثمان الرئيس الأميركي بوش الأب إلى هيوستون

الشارقة 24 – رويترز:

وصلت الطائرة التي تحمل جثمان الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب إلى مدينة هيوستون، الأربعاء، بعد مراسم جنازة رسمية في واشنطن.

وتوفي بوش، الرئيس الـ 41 للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في تكساس عن 94 عاماً.

وقال المصور الرئاسي جون ميتشام في رثاء الرئيس الراحل: "جورج إتش.دبليو بوش كان آخر العظماء من رجال الدولة العسكريين الأميركيين... لقد وقف في وجه الشمولية إبان الحرب الباردة، وناهض النزعة الحزبية في واشنطن".

وشكل بوش تحالفاً دولياً بقيادة الولايات المتحدة، لطرد القوات العراقية التي غزت الكويت في حرب الخليج عام 1991.

وبوش في مخيلة الأميركيين شخصية نبيلة مثّل حقبة غابرة من التحضر في السياسات الأميركية.