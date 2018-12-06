اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي بكندا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة العدل الكندية، الأربعاء، أن كندا اعتقلت المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر، حيث تواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة، للاشتباه في أنها انتهكت العقوبات الأميركية على إيران.

وذكر مصدر مطلع أن الاعتقال مرتبط بانتهاك العقوبات الأميركية.

وقال متحدث باسم وزارة العدل الكندية إن منغ وانزو، وهي عضو بمجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها رين شنغ، اعتقلت يوم الأول من ديسمبر، وتحدد، الجمعة، موعداً لمثولها أمام المحكمة.

وأكدت هواوي اعتقال منغ، في بيان، وقالت إنها لم تتلق معلومات كافية بشأن التهم الموجهة لها، وأضافت أنها ليست على علم بأي مخالفة ارتكبتها السيدة منغ.

وطالبت السفارة الصينية في كندا بالإفراج فوراً عن منغ.