فرنسا تراجع موقفها إزاء "ضريبة الثروة"

الشارقة 24 – رويترز:





أشارت الحكومة الفرنسية إلى أنها قد تعدل ضريبة على الثروة يقول منتقدون إنها تتساهل مع الأغنياء، وذلك بعد يوم من رضوخ إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وجه احتجاجات عمت البلاد وإعلانها تعليق زيادة مزمعة على ضرائب الوقود.

وأوضح بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية والحليف المقرب من ماكرون أنه ينبغي إعادة تقييم كل السياسات المتعلقة بفرض الضرائب من وقت لآخر ويتعين تغييرها إذا تبين أنها لا تجدي نفعاً.

ودافع جريفو عن القرار الذي اتخذه ماكرون عند توليه السلطة العام الماضي بتعديل ضريبة الثروة لتقتصر على صفقات الأصول العقارية التي تزيد قيمتها على 1.3 مليون يورو بدلاً من أن تشمل مختلف الأصول من المجوهرات إلى اليخوت والاستثمارات.

وواجه ماكرون انتقادات بسبب هذه التغييرات ووُصف بأنه "رئيس الأغنياء" إذ رأى منتقدون أنها ترضي أصحاب الثروة.

وأوضح جريفو أن الحكومة لم تلغ ضريبة الثروة بل غيرتها وأنها أبقت على ضريبة العقارات مشيراً إلى أن إلغاء الضريبة كان لتشجيع الاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي ولم يكن هدية للأغنياء.

وتابع أن "المقصود هو استثمار هذه الأموال في الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف النمو والتطور وتوفير وظائف... وإذا لم يحدث هذا فبوسعهم إعادة فتح الأمر للنقاش".