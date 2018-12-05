مقتل 15 مهاجراً بتعطل قاربهم قبالة سواحل ليبيا

الشارقة 24 – رويترز:

أكد ناج مصري، أن 15 مهاجراً، لقوا حتفهم في قارب قبالة الساحل الليبي، بعدما قضوا 12 يوماً، في عرض البحر، من دون طعام أو ماء.

وأوضح عثمان بلبيسي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، أن عشرة مهاجرين فقط هم من بقوا على قيد الحياة، وأن الناجين يعانون من جفاف شديد.

وذكر سكان، أن مالك بيت على الشاطئ، عثر على المهاجرين الذين جرفتهم المياه إلى الساحل، بالقرب من مدينة مصراتة، واتصل بالسلطات التي نقلتهم، إلى جمعية الهلال الأحمر والمستشفيات.

وأشار الناجي المصري ويدعى أحمد، إلى أن 25 مهاجراً خرجوا من صبراتة، باتجاه البحر، وركبوا قارباً تعطل محركه بعد 3 ساعات من إقلاعه، لافتاً إلى بقائه في عرض البحر لمدة 12 يوماً، من دون طعام أو ماء، وأكد وفاة 15 من المهاجرين.

وأوضح بلبيسي، أن الناجين نقلوا إلى أحد مراكز الاحتجاز، وأن أطباء وفرق الطوارئ في طريقها إليهم.