واشنطن تمهل موسكو 60 يوماً للعودة لمعاهدة الأسلحة النووية وروسيا تنفي

الشارقة 24 - د ب أ:

أمهلت الولايات المتحدة روسيا، 60 يوماً، لإثبات تمسكها بمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى .

وهددت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، في بروكسل بانسحابها من المعاهدة، إذا لم تثبت روسيا بالدليل تمسكها بالمعاهدة .

واتهمت الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، روسيا لأول مرة وبشكل متكاتف، بانتهاك معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى .

وأكد ينز ستولتنبرج الأمين العام للحلف، أن الحلف يدعو روسيا لإعادة الثقة الكاملة وفوراً في المعاهدة.

وفي حالة لم تستجب روسيا لذلك، فمن الممكن أن تعلن الولايات المتحدة، وبدعم سياسي من بقية الأعضاء بالحلف، انسحابها من المعاهدة.

ووقعت معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى في عام 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي آنذاك، وتلزم الاتفاقية كلا الطرفين بالتخلي عن جميع الصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من قواعد أرضية والموجهة والتي يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر، وفي الوقت ذاته تحظر المعاهدة على الطرفين إنتاج مثل هذه الأنظمة وتجربتها.

وتتهم الولايات المتحدة روسيا، منذ فترة، بانتهاك المعاهدة من خلال تطوير نظام للصواريخ الموجهة تطلق عليه روسيا اسم 9 "إم 729"، ويعرف لدى الناتو بالرمز الشفري إس إس سى – 8، غير أن روسيا تنفي ذلك، ودأبت في المقابل على اتهام الولايات المتحدة بأنها هي التي تنتهك المعاهدة، لذلك فمن غير المرجح أن تستجيب روسيا لطلب الناتو.

ونفت وزارة الخارجية الروسية، اتهامات دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" لموسكو، بمخالفة معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، من خلال تطوير صواريخ كروز جديدة.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية قولها، مساء الثلاثاء، أن روسيا متمسكة بشكل صارم بشروط المعاهدة، وهذا معروف أيضاً للجانب الأميركي.