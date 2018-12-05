والدا صحافي أميركي مخطوف في سوريا يناشدان للعثور عليه

الشارقة 24 – رويترز:

ناشد والدا صحافي أميركي خُطف في سوريا، قبل ست سنوات، الولايات المتحدة وسوريا، يوم الثلاثاء، العمل معاً، من أجل العثور على ابنهما، وأعلنا أنهما تقدما بطلب للحصول على تأشيرتي دخول إلى سوريا، للضغط من أجل إطلاق سراحه.

وكان أوستين تايس، يبلغ من العمر 31 عاماً، عندما احتجز في أغسطس 2012، في نقطة تفتيش أثناء تغطيته في دمشق للانتفاضة، ضد حكم الرئيس بشار الأسد.

ولم يُسمع أحد عنه بشكل علني، منذ أن ظهر في تسجيل مصور نشر على الإنترنت، بعد أسابيع من اختفائه وسط رجال مسلحين، لكن واشنطن ووالداه يعتقدون بأنه على قيد الحياة.

وأوضح والده مارك تايس في مؤتمر ببيروت، أنه يحث حكومتي الولايات المتحدة وسوريا على العمل معاً على حل هذه المسألة الإنسانية.

وهذه هي ثامن رحلة يقوم بها مارك وديبورا تايس لبيروت، في إطار سعيهما لإطلاق سراح ابنهما، ويوضحان أن أملهما يتزايد في أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستحقق تقدماً في هذه القضية.

وعرض مكتب التحقيقات الاتحادي "إف. بي. آي"، مكافأة قدرها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود إلى عودة أوستين سالماً.

وأعلن تحالف من وسائل إعلام ومنظمات أخرى في الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، خططاً لعرض مكافأة مماثلة، لتلك التي عرضها مكتب التحقيقات الاتحادي.