بنما والصين توقعان 19 اتفاقية بعد بدء علاقات دبلوماسية

الشارقة 24 – رويترز:

وقعت بنما والصين، الإثنين، 19 اتفاقية للتعاون بشأن التجارة والبنية التحتية والمصارف والسياحة ومجالات أخرى، خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، التي تأتي بعد بدء علاقات دبلوماسية بين البلدين العام الماضي.

ووصل الرئيس الصيني مساء الأحد، إلى مدينة بنما سيتي، في زيارة لمدة 24 ساعة.

وتأتي الزيارة في وقت تعزز فيه الصين نفوذها في أميركا الوسطى، للحد الذي يزعج الولايات المتحدة.

وبعد اجتماع خاص، وقع الرئيس الصيني ونظيره البنمي خوان كارلوس فاريلا 19 اتفاقية، بينها اتفاقية ستقدم الصين بمقتضاها مساعدات لبنما غير قابلة للسداد، لتنفيذ عدة مشروعات ولكن لم يتم الكشف عن قيمة تلك المساعدات.

وتشمل الاتفاقيات معاهدة لتسليم المجرمين، ومذكرة تفاهم بشأن مسائل تتعلق بالتجارة والسياحة والتعليم.

كانت بنما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان في يونيو العام الماضي، وأقامت بدلاً من ذلك علاقات مع الصين.