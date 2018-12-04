أردوغان ينتقد العقوبات على فنزويلا ومادورو يدافع عن صادرات الذهب

الشارقة 24 – رويترز:

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، العقوبات على فنزويلا، خلال زيارة لكراكاس، في حين دافع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن حق بلاده في تصدير الذهب، بعد أن استهدفت عقوبات أميركية الشهر الماضي شحناتها من المعدن.

وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين فنزويليين تتهمهم بالفساد، ومنعت بعض المعاملات المالية مع حكومة مادورو التي تتهمها واشنطن بانتهاك حقوق الإنسان والتسبب في انهيار اقتصادي.

وتشهد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وكلاهما عضو بحلف شمال الأطلسي، حالة من التوتر.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، على أمر تنفيذي يحظر على أي جهة في الولايات المتحدة التعامل مع كيانات أو أشخاص متورطين في مبيعات "فاسدة أو خادعة" للذهب من فنزويلا.

وأصبحت تركيا هذا العام أكبر مستورد للذهب غير النقدي من فنزويلا.

وذكر أردوغان بينما كان مادورو بجانبه، خلال منتدى حضره رجال أعمال من البلدين: "لا يمكن حل المشكلات السياسية بمعاقبة أمة بأكملها.. لا نوافق على هذه الإجراءات التي تتجاهل قواعد التجارة العالمية".

وتعاني فنزويلا من ارتفاع نسبة التضخم وركود منذ 5 أعوام، أدى إلى نقص في المواد الغذائية والأدوية.