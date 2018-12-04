ماكرون يؤجل زيارته إلى صربيا بسبب أزمة الاحتجاجات

الشارقة 24 – رويترز:

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين تأجيل زيارته إلى صربيا، لعدة أسابيع، إلى أن يجد سبيلاً لإنهاء الأزمة التي تسببت فيها احتجاجات منددة بارتفاع الضرائب، اندلعت فجأة قبل ثلاثة أسابيع.

وأدت المظاهرات على ارتفاع تكاليف المعيشة، تحت اسم حركة "السترات الصفراء"، لأحداث شغب واسعة في العاصمة باريس في مطلع هذا الأسبوع، وهناك مؤشرات على أنها أضرت بالاقتصاد الفرنسي.

وأكد الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش للصحافيين بعد اتصال هاتفي مع ماكرون أن الأخير طلب تأجيل زيارته إلى صربيا لعدة أسابيع بسبب الوضع في بلاده.

وأكد مكتب ماكرون لاحقا نبأ تأجيل الزيارة، بسبب الأحداث التي وقعت خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وكان من المقرر أن يصل ماكرون إلى صربيا الأربعاء في زيارة مدتها يومين، لبحث العلاقات بين بلجراد وكوسوفو، وإحياء ذكرى جنود قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى، التي حلت الذكرى المئوية لانتهائها الشهر الماضي.