سائقو سيارات الإسعاف بفرنسا ينضمون للاحتجاجات

الشارقة 24 – رويترز:

تجمع سائقو سيارات الإسعاف الفرنسيون الإثنين، للانضمام إلى الاحتجاجات التي تعم البلاد، ضد الضرائب التي فرضها الرئيس إيمانويل ماكرون، على الوقود وضد ارتفاع تكاليف المعيشة.

وألقى المحتجون باللوم على رئيس يرونه منعزلاً عن صراعات الحياة اليومية خارج المدينة.

ويمثل هذا الاضطراب التحدي الأصعب الذي يواجهه الرئيس الفرنسي منذ توليه رئاسة البلاد، فيما تصاعد العنف والغضب العام من الإصلاحات الاقتصادية التي يقدم عليها.

وبعد اجتماعه مع عدد من الوزراء الأحد، أمر ماكرون رئيس وزرائه بإجراء محادثات مع زعماء سياسيين ومتظاهرين بهدف إيجاد سبيل لإنهاء الاحتجاجات، في أعقاب تحويل مثيري الشغب وسط العاصمة باريس إلى ساحة حرب.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان عقب الاجتماع، أن ماكرون طلب من وزير الداخلية أيضاً تهيئة قوات الأمن لمواجهة الاحتجاجات في المستقبل.