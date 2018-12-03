اليمين المتطرف يفوز بمقاعد في برلمان الأندلس

الشارقة 24 – رويترز:

حقق حزب فوكس اليميني المتطرف في إسبانيا، فوزاً تاريخياً بمقاعد في انتخابات إقليم الأندلس، بحصوله على اثني عشر مقعداً، وقد ينتهي به الأمر لأن يكون من القوى السياسية المؤثرة في المنطقة.

وحصل الاشتراكيون على الحصة الأكبر من الأصوات لكنهم فازوا بثلاثة وثلاثين مقعداً فقط بينما حصل حزب بوديموس المنتمي لأقصى اليسار وحلفاؤه على 17 مقعداً.

وهذا أول نصر انتخابي يحققه تيار اليمين المتطرف منذ عودة البلاد للحكم الديمقراطي في أواخر السبعينات.

كما أنها المرة الأولى التي تصل فيها موجة النزعة القومية التي اكتسحت الكثير من البلدان الأوروبية إلى إسبانيا والتي طالما اعتبرت محصنة، إذ ما زالت الذكريات عن الدكتاتورية العسكرية في عهد فرانثيسكو فرانكو عالقة في أذهان كثيرين.

ومع تراجع شعبية الاشتراكيين في المنطقة التي هيمنوا عليها منذ رحيل فرانكو والتي من الممكن أن يخسروها الآن لصالح ائتلاف يميني، فمن المرجح أن يكون لنتائج انتخابات الأندلس صداها على الساحة السياسية في البلاد.