أوكرانيا تتهم روسيا بعرقلة الملاحة في بحر آزوف

الشارقة 24 – رويترز:

في تصعيد جديد للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، اتهم وزير البنية التحتية الأوكراني فولوديمير أومليان روسيا بعرقلة الملاحة عند مدخل بحر آزوف، وذلك خلال زيارته لميناء ماريوبول بجنوب البلاد.

ووصف الوزير أومليان الوضع عند مدخل البحر عبر مضيق كيرتش بأنه حصار حقيقي، مؤكداً أن الروس لم يسمحوا لأي سفينة بدخول الموانئ البحرية الأوكرانية أو مغادرة الموانئ الأوكرانية في بحر آزوف.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا اللوم على الحادث الذي وقع في مضيق كيرتش الذي يتعين أن تمر منه السفن للوصول إلى مينائي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيين.

ودفع الحادث أوكرانيا إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوماً في مناطق من البلاد تعتقد كييف أنها الأكثر عرضة لهجوم روسي. وطلب الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو من حلف شمال الأطلسي نشر سفن في المنطقة