آلاف الجورجيين يحتجون على نتائج انتخابات الرئاسة

الشارقة 24:

مظاهرة حاشدة جمعت آلاف الجورجيين في العاصمة تبليسي، يوم الأحد، احتجاجاً على نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعدما أكد المرشح الخاسر جريجول فاشادزي أن أحزاب المعارضة ستطعن على النتيجة أمام القضاء.

ووصف فاشادزي الانتخابات بأنها "مهزلة إجرامية" ودعا لانتخابات برلمانية مبكرة بعدما قالت لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس، أن المرشحة الفائزة سالومي زورابيشفيلي المنتمية لحزب الحلم الجورجي الحاكم حصلت على 59.5% من الأصوات، بينما جمع فاشادزي 40.5% من الأصوات بحسب اللجنة.

وتستعد زورابيشفيلي لتصبح أول امرأة ترأس جورجيا رغم أن المنصب شرفي إلى حد كبير.

وأوضح فاشادزي أن المعارضة تعتزم الطعن على النتائج أمام القضاء وستعرض العمل مع الحكومة لإجراء تغييرات في قانون الانتخابات يتبعه انتخابات برلمانية مبكرة.