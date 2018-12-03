مقتل قيادي كبير بطالبان في ضربة جوية بأفغانستان

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤولون أفغان وأعضاء بحركة طالبان، يوم الأحد، أن قائداً كبيراً بطالبان، قُتل في إقليم هلمند بجنوب البلاد، خلال عملية مشتركة لقوات خاصة أفغانية وأميركية.

وأكد محمد ياسين خان حاكم إقليم هلمند، أن عبد المنان المسؤول عن إقليم هلمند بحركة طالبان، قُتل مع 29 آخرين، خلال ضربة جوية، يوم السبت، أثناء اجتماعه مع قادة ومقاتلين محليين في منطقة نوزاد.

وأكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان والجيش الأميركي، نبأ مقتل عبد المنان، وأعلن الجيش الأميركي، أن قوات أفغانية نفذت هذه العملية بدعم أميركي، لا سيما فيما يتعلق بدقة الضربة الجوية، بهدف دفع طالبان للقبول بمحادثات سلام.

وأوضح الكولونيل ديف باتلر المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان، في بيان عبر البريد الإلكتروني، "سيواجهون مشكلة احتدام القتال مع استمرار تعرض مقاتليهم وزعمائهم للهجوم، محادثات السلام هي الحل الوحيد".

واعتبر مسؤولون أفغان مقتل الملا منان، الذي قاد مقاتلي طالبان في إحكام سيطرتهم على هلمند، خلال السنوات التالية لانتهاء معظم المهام القتالية الدولية في 2014 نجاحاً كبيراً.

وأكد مسؤول أمني رفيع المستوى في كابول، أنه كان أكبر قائد بطالبان في الجنوب، وموته سيكون له أثر عام على الأمن.