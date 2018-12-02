الحكومة الفرنسية تدرس فرض "الطوارئ" مع تصاعد الاحتجاجات

الشارقة 24 – رويترز:

أكد بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية يوم الأحد، أن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ، مع تصاعد الاحتجاجات ضد قرار رفع أسعار الوقود.

ودعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية المحتجين السلميين إلى التفاوض.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيجتمع مع الوزراء لبحث الأزمة بعد عودته من قمة العشرين في الأرجنتين يوم الأحد، وألغى رئيس الوزراء إدوار فيليب زيارة لبولندا.

وشهد وسط باريس اليومين الماضيين أعمال عنف وشغب، حيث أشعل المحتجون النار في سيارات ومبان ونهبوا متاجر وحطموا نوافذ، واشتبكوا مع الشرطة في اضطرابات تضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام تحد صعب وهي الأسوأ منذ أكثر من عشر سنوات.

وألقت الشرطة القبض على قرابة 300 شخص، فيما أصيب 110 أشخاص بينهم 20 من أفراد قوات الأمن.

وتفاجأت السلطات بتصاعد العنف بعد أسبوعين من الاحتجاجات التي عمت البلاد، تعبيراً عن رفض رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة ونظمتها حركة تعرف باسم "السترات الصفراء"، وتستقي اسمها من السترات الصفراء الفسفورية التي يتعين على كل السائقين في فرنسا تزويد سياراتهم بها.