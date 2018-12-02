رسمياً... رئيس المكسيك الجديد يؤدي اليمين

الشارقة 24 – رويترز:

أدى السياسي اليساري المحنك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليمين الدستورية، رئيساً للمكسيك، السبت، متعهداً بوضع نهاية لنخبة "جشعة"، في بلد يصارع الفساد والفقر المزمن وعنف العصابات.

وأدى لوبيز أوبرادور البالغ من العمر 65 عاماً اليمين، في المجلس الأدنى من الكونغرس، متعهداً بولادة المكسيك من جديد، لإنهاء ما وصفه بتراث كارثي من أنظمة الحكم المنتمية "للليبرالية الجديدة" التي استمرت عقوداً.

وقال: "إن الحكومة لن تكون ملتزمة بعد الآن بخدمة أقلية جشعة".

وأضاف، أن الحكومة لن تكون "مجرد مسهل للنهب كما كانت".

ومن بين التحديات الضخمة التي تواجه لوبيز أوبرادور إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة، أكبر شركاء المكسيك التجاريين، بعد انتقادات الرئيس دونالد ترامب المتكررة للمكسيك بسبب المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدود الولايات المتحدة.

وكرر لوبيز أوبرادور سعيه لاحتواء الهجرة، من خلال اتفاق مع ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بشأن تعزيز التنمية في أميركا الوسطى والمكسيك.