بومبيو يندد باختبار إيران صاروخاً متوسط المدى

الشارقة 24 – رويترز:

استنكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، بما وصفه باختبار إيران لصاروخ باليستي متوسط المدى، قادر على حمل عدة رؤوس، في انتهاك للاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ووسط توتر بين واشنطن وطهران حول الصواريخ الباليستية، حذر بومبيو، في بيان على تويتر، من أن إيران تزيد من "اختبار (الصواريخ) ونشرها"، وطالب الجمهورية الإسلامية "بالكف عن هذه الأنشطة".

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الدولي في مايو، وأعاد فرض العقوبات على طهران، منتقداً الاتفاق لعدم تضمنه فرض قيود على تطوير إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها لجماعات موالية لها تخوض حروباً بالوكالة في سوريا واليمن ولبنان والعراق.